Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Şubat 2024 22:56
İzmir-Bursa, batı tercihimiz

arkadaşlar polis ve sağlıkçıyız 2 de küçük çocuğumuz var şarktan dönüyoruz hangisini ne sebeple önerirsiniz yardımcı olurmusunuz


Dramagrl
Aday Memur
18 Şubat 2024 23:07
ikisi de değil bence ikisinde de kiralar uçuk ve büyük şehirler

btrsngr
Aday Memur
19 Şubat 2024 01:03
Ben bursa da 10 yıl çalıştım. ve şark dönüşü 2 yıldır izmirdeyim. meslekte 20. yıl. ayrıca İstanbul da da 4 yıl çalıştım. ve 2 şark bitirdim. net olarak söylüyorum İzmire gelme kardeşim :))
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