İzmir-Bursa, batı tercihimiz

Ben bursa da 10 yıl çalıştım. ve şark dönüşü 2 yıldır izmirdeyim. meslekte 20. yıl. ayrıca İstanbul da da 4 yıl çalıştım. ve 2 şark bitirdim. net olarak söylüyorum İzmire gelme kardeşim :))

Ben bursa da 10 yıl çalıştım. ve şark dönüşü 2 yıldır izmirdeyim. meslekte 20. yıl. ayrıca İstanbul da da 4 yıl çalıştım. ve 2 şark bitirdim. net olarak söylüyorum İzmire gelme kardeşim :))