Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Şubat 2024 22:56
izmir mi Bursa mı batı tercihimiz
arkadaşlar polis ve sağlıkçıyız 2 de küçük çocuğumuz var şarktan dönüyoruz hangisini ne sebeple önerirsiniz yardımcı olurmusunuz

Dramagrl
Aday Memur
18 Şubat 2024 23:07
ikisi de değil bence ikisinde de kiralar uçuk ve büyük şehirler
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare mahkemesi iade kararı27 Aralık'ta açığa alınan memurlarEgm Fetö idari soruşturmaPolis alımında torpil dönüyor mu?İstanbul'un zorunlu tercih olmasıEvimin bulunduğu ile atamaTrafikten çıkmak2024 Şubat ayı mazaret atamasıMuğla tavsiye edermisinizEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımı

Sözlük

Amy Winehouse 1 kubuz 1 Entelektüel 1 divan edebiyatından bir beyit bırak 2 Sevenler için her gün özeldir. 2 Moda,insanın kendisine yakışanı giymesi 1 35 yaşındaki kızın 27 yaşındaki erkekle evlenmesi 3 Abartma 1 kübra dizi 2024 6 uzaylı 1

Son Haberler

%0 Faizli 6 Taksitli 30.000 TL!Soçi açıklarında hayatını kaybeden 3 Türk balıkçının cenazeleri Ordu'ya getirildiEsenyurt'taki tekel bayi saldırısı davası: İlk duruşma yarın görülecekÜsküdar'da lüks rezidansın otoparkında yangın'Yeni bir kayma yaşanmadan aramaları tamamlayacağız'

Editörün Seçimi

2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMEB GYS TercihMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki En Büyük Sıkıntı Nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!Eşimin takılarıyla ev aldık şimdi boşanıyoruz takılarını tekrar isteyebilir mi?Karakol, Ekipler ve Çevik Kuvvete taltif yatacak mı?