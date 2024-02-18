Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Şubat 2024 23:01
unvan değişikliği
merhaba lar hocam bende infaz koruma memuru olarak atandım asdep alım yaparsa oraya geçiş yapabilir miyim herhangi bir cezası var mı ikisde sözleşmeli

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