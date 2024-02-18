Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Şubat 2024 23:16
Uşak ve Düzce

çalışan arkadaşlar bilgi verebilir mi? 2.tercihim olacak ikisi arasında kaldım

Çok Yazılan Konular

İdare mahkemesi iade kararı27 Aralık'ta açığa alınan memurlarEgm Fetö idari soruşturmaPolis alımında torpil dönüyor mu?Evimin bulunduğu ile atamaİstanbul'un zorunlu tercih olmasıTrafikten çıkmak2024 Şubat ayı mazaret atamasıMuğla tavsiye edermisinizEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımı

Sözlük

divan edebiyatından bir beyit bırak 2 Karada yaşamasaydınız hava da mı Suda mı yaşamak isterdiniz? 5 Alfred Hitchcock 1 muhtar 1 Abartma 1 Bugün olanlar 6 sığ siyasi çekişme 1 MÜSTEMLEKE 4 kubuz 1 Sarımsaklı mayonez 2

Son Haberler

Sigortalı geçen süreler 5510'a tabi memura ne kazandırır?19 Şubat 2024'ten önemli gündem başlıkları%0 Faizli 6 Taksitli 30.000 TL!Soçi açıklarında hayatını kaybeden 3 Türk balıkçının cenazeleri Ordu'ya getirildiEsenyurt'taki tekel bayi saldırısı davası: İlk duruşma yarın görülecek

Editörün Seçimi

2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMEB GYS TercihMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki En Büyük Sıkıntı Nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!Eşimin takılarıyla ev aldık şimdi boşanıyoruz takılarını tekrar isteyebilir mi?Karakol, Ekipler ve Çevik Kuvvete taltif yatacak mı?