Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


18 Şubat 2024 23:51
Saygıdeğer meslektaşlarım ...

Bu mesajı atiyorsam gerçekten zor durumda olduğum için atıyorum. İcralık olduğum için bankalardan para alamıyorum. Pandemi , deprem ve yediğim darbeler sonucu bu hale geldim. Birkaç aylığına b o rç verebilecek olan varsa özelden bilgilerimi de veririm , lütfen kimse beni ayiplamasin düşmez kalkmaz bir Allah. Umarım mazur görürsünüz bu kardesinizi. Allah herkesin gönlüne göre versin inşallah. İnsan düşünce pek kimsesi kalmıyor etrafında.

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