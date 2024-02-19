Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Şubat 2024 00:00
İpkayı kaçıncı kez talep ettiğimizi belirtmek zorundamıyız

iyi akşamlar, ipka dilekçesinde kaçıncı ipka olduğunu belirtmek zorunda mıyız, personeldeki sivil memur dilekçelerinizde belirtim diye söyledi


genelhizmet35
Memur
19 Şubat 2024 00:28
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