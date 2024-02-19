Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Şubat 2024 00:02
bu taltif herkese verilecekmiş isim istenmiş
hassas dan dahi istenmiş bilginiz var mı Ankara da hassaslardan bile liste oluşturulmuş.

Başkan91
Memur
19 Şubat 2024 00:07

Güzel balon şimdide buna inanalım kral


Küçük polis
Şef
19 Şubat 2024 01:01

Eveeeet yine bir helyum balonu ortalığa salındı. Sonucunu merakla bekliyoruz. Katılım sağlayalım...


yinemiamcalar
Memur
19 Şubat 2024 01:36

Alt tarafı on bin fazla çalışma ücreti gelse her ay +20bin alırız derde bak

Toplam 3 mesaj

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