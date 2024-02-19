Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


19 Şubat 2024 00:05
Okul müdürü toplantılarda bu şekilde konuşabilir mi?

Birkaç kez ?bakın x hoca soruşturma geçirdi, ceza aldı, dikkatli olun? şeklinde bir öğretmen üzerinden ibret verici cümleler kurması, ?anlaşamadığımız bazı arkadaşlar başka yerlere tercih yapabilirler, mutlu oluruz? gibi (gülerek) konuşması normal midir?


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
19 Şubat 2024 00:38

Örnek vermiş:)

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