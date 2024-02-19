Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Şubat 2024 00:24
Temmuz toplam zam oranı tahmini? Enflasyon ile beraber?

Arkadaşlar malum ekonomi hiçbir şeyi yetiştiremiyoruz. Şimdiden temmuz planlaması için enflasyon ve toplu sözleşmeyle toplam yüzde kaç zam alırız? Ukala ukala cevap yazacak arkadaşlar hiç yazmayın daha iyi.


yellow2578
Memur
19 Şubat 2024 00:37
18 / 22 arası

Aksak bey
Daire Başkanı
19 Şubat 2024 00:53

Kardeş normalde müdahale olmasa çok rahat 25 zam+enflasyon olur. Ama hâlâ müdahale var. Neden diyeceksin. Benzin ve motorine okkalı zam yapılıyor. Toplanıyorlar açıklama şu" Enflasyon beklentimiz 12 ay sonra için yüzde 1 düştü"

Nasıl düşer abi ya. Dolar Euro altın çıkıyor. Her şey pahalaniyor yıl sonu dolar 40 bekleniyor ama enflasyon yükselmeyecek hedef tek hane.

Bu nedenle yüzde 15-18 arası olacak.

Hükümet kemer sıkma politikası adı altında bağırsaklarımızı patlatacak vaziyet alın. Benden demesi.

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