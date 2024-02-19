Temmuz toplam zam oranı tahmini? Enflasyon ile beraber?

Kardeş normalde müdahale olmasa çok rahat 25 zam+enflasyon olur. Ama hâlâ müdahale var. Neden diyeceksin. Benzin ve motorine okkalı zam yapılıyor. Toplanıyorlar açıklama şu" Enflasyon beklentimiz 12 ay sonra için yüzde 1 düştü"

Nasıl düşer abi ya. Dolar Euro altın çıkıyor. Her şey pahalaniyor yıl sonu dolar 40 bekleniyor ama enflasyon yükselmeyecek hedef tek hane.

Bu nedenle yüzde 15-18 arası olacak.

Hükümet kemer sıkma politikası adı altında bağırsaklarımızı patlatacak vaziyet alın. Benden demesi.