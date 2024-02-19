Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Şubat 2024 01:32
Kurumlar arası geçişte yurt dışı

Merhaba,

Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde 5 yıl arş. gör. olarak çalıştım. Kurumlar arası geçişle Orta Asya ülkelerinin birinde vazifelendirilmek için başvuruda bulunmanın yolu var mıdır? Orta Asya'da faaliyet gösteren MEB, Anadolu Üniversitesi, TİKA vs. kurum/kuruluşlar bulunuyor. Bu kurumlara dilekçe verirken konum belirtebilir miyiz veya dilekçeyi belli bir şehirdeki müsteşarlığa / temsilciliğe vs. vererek oradaki boş kadrolara başvurabilir miyiz?

Çok Yazılan Konular

2024 Şubat maaşlarımızı yazalımŞubat Ayı enflasyon tahmini?Bugün ayın 16 si herkes maaşından cepte kalan kalan parayı yazsinKurum değiştirme ve yollukKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesi%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiBanka promosyonu geri istiyor.YÖK Unvan değişikliğiMüdür zorbalığıNeden önceki zam mı çıkarıyoruz?

Sözlük

İnsan yeri geldiğinde bilmiyorum diyebilmeli. 2 kesretten kinaye 1 Alfred Hitchcock 1 muhtar 1 Sarımsaklı mayonez 2 fatih altaylı 1 ankara'yı parsel parsel satmak 1 erzincan iliç altın madeni faciası 3 sığ siyasi çekişme 1 asit yağmuru 1

Son Haberler

Sigortalı geçen süreler 5510'a tabi memura ne kazandırır?19 Şubat 2024'ten önemli gündem başlıkları%0 Faizli 6 Taksitli 30.000 TL!Soçi açıklarında hayatını kaybeden 3 Türk balıkçının cenazeleri Ordu'ya getirildiEsenyurt'taki tekel bayi saldırısı davası: İlk duruşma yarın görülecek

Editörün Seçimi

2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMEB GYS TercihMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki En Büyük Sıkıntı Nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!Eşimin takılarıyla ev aldık şimdi boşanıyoruz takılarını tekrar isteyebilir mi?Karakol, Ekipler ve Çevik Kuvvete taltif yatacak mı?