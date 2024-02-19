Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Şubat 2024 01:40
Usulüne uygun istifa sonrası dönüş ?
Ben öğretmenim,eşim de hemşire veçocuklarımızın eğitimi için usulüne uygun istifa edip yurtdışına yerleşme planımız var.Olası bir aksilikte dönmek istersek dönüş yolumuz açık mıdır acaba?(Eşim henüz 2 yıllık,ben ise 18 yıllık memurlarız)Cevaplat için şimdiden çok teşekkür ederim

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