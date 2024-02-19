Usulüne uygun istifa sonrası dönüş ?

Ben öğretmenim,eşim de hemşire veçocuklarımızın eğitimi için usulüne uygun istifa edip yurtdışına yerleşme planımız var.Olası bir aksilikte dönmek istersek dönüş yolumuz açık mıdır acaba?(Eşim henüz 2 yıllık,ben ise 18 yıllık memurlarız)Cevaplat için şimdiden çok teşekkür ederim

Ben öğretmenim,eşim de hemşire veçocuklarımızın eğitimi için usulüne uygun istifa edip yurtdışına yerleşme planımız var.Olası bir aksilikte dönmek istersek dönüş yolumuz açık mıdır acaba?(Eşim henüz 2 yıllık,ben ise 18 yıllık memurlarız)Cevaplat için şimdiden çok teşekkür ederim