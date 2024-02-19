Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Şubat 2024 04:56
Çekemezlik
Nedir bu taşra teşkilatının İstanbul Polisi ile alıp veremediği? Hem İstanbul'a gitmeye yüreği yetmez hem de orda görev yapana burun kıvırır. saygı duyacaksınız arkadaş İstanbul polisine o kadar :)

komcu35
Aday Memur
19 Şubat 2024 06:45

Haklısın abi özür dileriz abi, doğru abi((zavallı alkollü olunca büyük küçük dinlemiyor))

Toplam 1 mesaj

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