Çekemezlik

Nedir bu taşra teşkilatının İstanbul Polisi ile alıp veremediği? Hem İstanbul'a gitmeye yüreği yetmez hem de orda görev yapana burun kıvırır. saygı duyacaksınız arkadaş İstanbul polisine o kadar :)

Nedir bu taşra teşkilatının İstanbul Polisi ile alıp veremediği? Hem İstanbul'a gitmeye yüreği yetmez hem de orda görev yapana burun kıvırır. saygı duyacaksınız arkadaş İstanbul polisine o kadar :)