Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Şubat 2024 06:03
2024 Kamu Personeli Mesai Saatleri Düzenlemesi

Merhaba iyi forumlar. 2023 yılı sonunda gündemde olan ancak daha sonra nedense dillendirilmeyen kamu personeli mesai saatlerinde azaltılacak haberleri hakkında gelişme var mı? Herhangi bir duyum alan arkadaşımız oldu mu? Sanırım Avrupa'daki bazı ülkeler yürürlüğe koydular. Haftada beş gün 09.30 - 15.00 mi ön planda yoksa haftada dört gün 10.00 -16.00 mı?

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