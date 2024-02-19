Jandarma ve polis

bende uygulama da görev yaptığım oldu asker den savcıya siyasetçisinden esnafına herkes kimliğini kullandı senin polis olduğunu bile bile yazdıysa kesin polisten bir kuyruk acısı olmuştur bence qrt niyetli davranmış gelelim ideal olana evet herkes herkes kurala uyulmadığı takdirde ceza yazılmalı ama ülkemizde böyle bir durumun olmadığını herkes bildiği için sana art niyetli olduğu çok açık

bende uygulama da görev yaptığım oldu asker den savcıya siyasetçisinden esnafına herkes kimliğini kullandı senin polis olduğunu bile bile yazdıysa kesin polisten bir kuyruk acısı olmuştur bence qrt niyetli davranmış gelelim ideal olana evet herkes herkes kurala uyulmadığı takdirde ceza yazılmalı ama ülkemizde böyle bir durumun olmadığını herkes bildiği için sana art niyetli olduğu çok açık