Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Şubat 2024 07:56
Jandarma ve polis

Bugün Mardin?de jandarma noktasında selam verdim kimliğimi gösterdim jandarma arkadaş kemerden ceza yazdı uzatmadım burda böyle mi dedim ben kendi devreme bile ceza yazdım dedi arkadaş helal olsun dedim bende sana çok doğru yoldasın merak ettiğim bizim polis arkadaşlarda bu şekilde yapıyormu asker arkadaşlara ben 8 yıllık polisim ilk defa denk geldim bu şekilde bir duruma ama bunu unutmucam hiç


ByAstsubay
Aday Memur
19 Şubat 2024 08:06
neyden ceza kesti ?

Bhd355
19 Şubat 2024 08:22

Emniyet kemerinden ceza yazdı


Sultanikincivites
Aday Memur
19 Şubat 2024 08:23
bence herkes herkese yazmalı. diğer türlüsü absürt bi durum

fail.imeçhul
Şef
19 Şubat 2024 08:35
bende uygulama da görev yaptığım oldu asker den savcıya siyasetçisinden esnafına herkes kimliğini kullandı senin polis olduğunu bile bile yazdıysa kesin polisten bir kuyruk acısı olmuştur bence qrt niyetli davranmış gelelim ideal olana evet herkes herkes kurala uyulmadığı takdirde ceza yazılmalı ama ülkemizde böyle bir durumun olmadığını herkes bildiği için sana art niyetli olduğu çok açık

Demir355
Aday Memur
19 Şubat 2024 09:04
bizede trafik polisi denk geldiğinde aynı muameleyi yapıyor. görev aracı değilse kimse kimseye yardımcı olmuyor

ByAstsubay
Aday Memur
19 Şubat 2024 09:11
hocam görev görevdir, emniyet kemerinden yazabilir bunda yanlış bir şey yok
Bhd355, 1 saat önce

Emniyet kemerinden ceza yazdı


Ferhatsrn
Aday Memur
19 Şubat 2024 09:27
Bundan sonra asker arkadaşlar kimlik göstermesinler çünki bu muhabbetten sonra gösterdikleri kimlik geçersiz, yerine koy sürücü belgesi ver denilecek !

Gebeskaplumbagaa
Aday Memur
19 Şubat 2024 09:30
şu forumda saçma sapan konuşmayın insanlar da giriyor okuyor kardeşim aptal mısınız
Ferhatsrn, 6 dk. önce
Bundan sonra asker arkadaşlar kimlik göstermesinler çünki bu muhabbetten sonra gösterdikleri kimlik geçersiz, yerine koy sürücü belgesi ver denilecek !
Toplam 8 mesaj

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