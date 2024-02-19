Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


19 Şubat 2024 08:10
EŞ TAYİNİ

Arkadaşlar ben sağlık bakanlığında 1. bölgede sözleşmeli 1 yıllık çalışanım, Eşim ise 5. bölgede kadrolu (toplu kadroya alınanlardan) 2 yıllık çalışan eş tayini durumunda kim kime tabi olur? bilgisi olan varsa lütfen cevaplayabilir misiniz?

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