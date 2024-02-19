Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


19 Şubat 2024 08:22
Alternatif

CHP seçmenine seslenen Erdoğan,

"Başta CHP olmak üzere

muhalefete bakıp da

asla umutsuzluğa kapılmayın.

Alternatifsiz değilsiniz.

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak

hiçbir vatandaşımızın

kendini dışlanmış,

ötelenmiş,

yok sayılmış hissetmesine

gönlümüz razı değildir." dedi

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