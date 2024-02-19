Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


19 Şubat 2024 09:20
Lisansüstü mezuniyet hakkında
mebbis kadro kaydı kısmında mezuniyetim işlendi. öğrenim bilgilerim kısmında lisans yazıyor o kısım lisansüstü olacak değil mi bir de bunu okul idaresi mi işleyecek. başka işlenmesi gereken hangi kısımlar var hocalarım

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