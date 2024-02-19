Lisansüstü mezuniyet hakkında

mebbis kadro kaydı kısmında mezuniyetim işlendi. öğrenim bilgilerim kısmında lisans yazıyor o kısım lisansüstü olacak değil mi bir de bunu okul idaresi mi işleyecek. başka işlenmesi gereken hangi kısımlar var hocalarım

mebbis kadro kaydı kısmında mezuniyetim işlendi. öğrenim bilgilerim kısmında lisans yazıyor o kısım lisansüstü olacak değil mi bir de bunu okul idaresi mi işleyecek. başka işlenmesi gereken hangi kısımlar var hocalarım