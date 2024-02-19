KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


19 Şubat 2024 09:24
Jandarma (Sahil Güvenlik) İdari İşler Astsubayı

Merhabalar,

Üniversitede Devlet memuru olarak çalışmaktayım, sahil güvenlik idari astsby. branşına başvurum onaylanmış.(10 katı içerisindeyim)

İki sorum olacaktı: yanıtlarsanız çok yardımcı olursunuz.

1. İdari personel branşının ne gibi görevleri vardır ve genel olarak kaç saat çalışır?

2. Jandarmaya bağlı sahil güvenlik olduğu için görev yapacağı iller sınırlıdır diye düşünüyorum, TSK sahil güvenlik gibi kapsamlı mıdır? Denize kıyısı olan her il olabilir mi veya belirli yerler midir?

Teşekkürler.. İyi çalışmalar.

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