Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


19 Şubat 2024 09:48
2024 Ocak İllerarası Çkys durumu

Çksy ye düşmeler olduğu söyleniyor, Düşen var mı acaba , süreç ile ilgili bilgi paylaşımı yapabiliriz buradan


kitlendik
Şef
19 Şubat 2024 11:09

Bu konuyla ilgili herkes yazıyor zaten başka bir başlığa ordan da takip edebilirsiniz düşmeler başladı

Toplam 1 mesaj

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