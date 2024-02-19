Deneyimli arkadaşlarım bir bakarmısınız sorunum var:(

Büyükşehir belediyelerinden birinde, 657 ye bağlı teknik hizmetler sınıfında çalışan, 2024 itibariyle meslekte 13 yılında olan bayan bir personelim.

Bundan yaklaşık 1 yada 1,5 sene evvel kadro/derecem, 3/1 re düşmüş olmasına rağmen birtürlü geçişim yapılmadı. Birim olarak genel birimlerden uzakta 3,5 kişinin çalıştığı ekbinada çalışmamdan ötürü vede pandemiydi peşinden büyük bir deprem yaşadık ayrıca 4 küçük çocugumun oluşu kısacası hayat gayesinde olan evden işe işten eve derken bu süreçte kademe ilerlemem yapılmadı bende bunun peşine düşmedim/düşemedim.

Sebeplerden aslında birtaneside şubeden bir arkadaşımın bana şöyle demesi oldu geçen sene bende 3/1 düştüm ancak benimde zamanında yapılmadı personel şubeye gittiğimde nedenini sordugumda meclisten(büyükşehir meclisi) gececek öyle dediklerini başkanın(belediye başkanı) isterse 2/3 derece altta yada üstte çalıştırma hakkının oldugunu söylediler dedi hiç boşuna yorulma beni geri çevirdiler mecbur bekleyeceksin dediler dediği için vede son 1 senedir büyük bir deprem psikolojisi içinde oldugumuz için ben hakkımı savunamadım.

Yalnız geçengün başka bir birimden bir arkadaşımın ben hemen geçirildim personelde istediklerini hemen meclise sunuyorlar benimkide öyle oldu deyince tepemin tası attı. Şimdi benim ne yapmam gerekiyor üstelim maasın 2bin civarı oynadıgını söyledi ne demek 2binlira nasıl hakkımı aramalıyım lütfen yardımcı olun