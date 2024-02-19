Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


19 Şubat 2024 10:00
alt bolge - ust bolge tayini

ALT BÖLGE VEYA ÜST BÖLGE TAYİNİ İSTEYEBİLMEK İÇİN BEKLEME SÜRESİ NE KADARDIR ? (2 YIL ÖNCE ATANDIM. KADROLUYUM. BAŞKA KURUMDA 5 YILLIK HİZMETİM VARDIR.)

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