Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


19 Şubat 2024 10:01
Yolluk ücreti

Ckysler düştüğüne göre, yolluk ücretini ayrılış yaptığımiz hastane mi yoksa gideceğimiz hastanesi mi yatıracak ve zaman?


kitlendik
Şef
19 Şubat 2024 10:17

Ben eylülde il içi yer değiştirmiştim atandığım hastaneye kayıt yaptırırken şöförler odasına kilometre hesabı gibi bişey için gönderdiler o belgeyi hastaneye verdim o ay yattı ama nakliye için harcadğım ücretin yarısını verdiler malesef.

Peki bir yıl içinde ikinci kez atanmış olacağım yol ücreti vermemeleri gibi bişey söz konusu olur mu?


zgnzgn
Aday Memur
19 Şubat 2024 10:23
ayrılış günü olduğun kurum yapıyor

kitlendik
Şef
19 Şubat 2024 11:08

Ayrıldığın kuruma ayrılış zamanı sor ben sordum 5 ay önce bana artık gittiğin yerden alıyorsun dediler. Daha öncesinde de kesin bişey yoktu benden önce tayin olanlardan ayrıldığı yerden alan da var gittiği yerden alan da.

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