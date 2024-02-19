Yolluk ücreti

Ben eylülde il içi yer değiştirmiştim atandığım hastaneye kayıt yaptırırken şöförler odasına kilometre hesabı gibi bişey için gönderdiler o belgeyi hastaneye verdim o ay yattı ama nakliye için harcadğım ücretin yarısını verdiler malesef.

Peki bir yıl içinde ikinci kez atanmış olacağım yol ücreti vermemeleri gibi bişey söz konusu olur mu?