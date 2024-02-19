Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


19 Şubat 2024 10:08
3+1 geçici görevlendirme süresi

3+1 Li olup 3+1 i tamamlamadan başka hastanede 2 aydan uzun geçici görevlendirmeyle kalan var mi?

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