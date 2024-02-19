Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Şubat 2024 10:18
mesai saatleri 40 saate düşürülse...

olacak şudur kamudaki torpilli referanslı işçilerin her ay 20 saat daha mesaisi olucak ve gölgeli bir şekilde maaşlarına 3 4 bine yakın zam gelicek hayırlı olsun şimdiden ilkokul mezunu referanslılarımıza çalışmaya devam edelim


cetek
Şef
19 Şubat 2024 10:36

Özel sektörün saati düşecek memurları ilgilendiren bir durum yok.


srvngrc
Daire Başkanı
19 Şubat 2024 11:00

Benzer bir çalışma kamu için de vardı. Muhtemelen ikisi birlikte olur. Özel 40 saate kamu da 35 saate düşer diye tahmin ediyorum.

cetek, 1 saat önce

Özel sektörün saati düşecek memurları ilgilendiren bir durum yok.

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