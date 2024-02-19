Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Şubat 2024 10:28
Van ve Mardin trafik branşı için nasıldır

Merhaba 2 il hakkında trafik şube için nasıldır çalışan yazabilir mi ? Çalışma sistemleri yoğunluk vs. Malum bi birim için rahat olan diğer birim için zulüm olabiliyor. Buralarda görevli olan arkadaşlar kısa bi bilgilerini paylaşırsa memnun olurum.

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