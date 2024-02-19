KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


19 Şubat 2024 10:28
aynı kişi yeniden tercih verebiliyor mu kazanıp gitmeyince mesela meb sözleşmeli ösym alımına tercih

aynı kişi yeniden tercih verebiliyor mu kazanıp gitmeyince mesela meb sözleşmeli ösym alımına tercih yaptı gitmedi tarım ormana da basvurabilir mi aynı puanla aynı kişi ?


SonsuzRuh
Memur
19 Şubat 2024 10:49

Hayır.İkisi de büro personeli ve 4001 aynı unvan koduna sahip ise sözleşmeli olarak 1 yıl beklemesi lazım.Buna başvuramaz ama 1 yıl sonra açılacak sözleşmeli kadrosuna başvurabilir.Yaptıkları tek düzgün iş bu zaten.Allahtan bu da var.


İntihalci-girl
Aday Memur
19 Şubat 2024 11:02

buna bile eksi puan vermiş bazı insancıklar :)

neden tarım ormanda puanlar düşmedi hiç o zaman ?

SonsuzRuh, 47 dk. önce

Hayır.İkisi de büro personeli ve 4001 aynı unvan koduna sahip ise sözleşmeli olarak 1 yıl beklemesi lazım.Buna başvuramaz ama 1 yıl sonra açılacak sözleşmeli kadrosuna başvurabilir.Yaptıkları tek düzgün iş bu zaten.Allahtan bu da var.

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