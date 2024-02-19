Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


19 Şubat 2024 10:32
Derece kademe geriye dönük ödeme

Arkadaşlar merhaba. 8 yıllık memurluğum vardı. 24.09.2022de sözleşmeli öğretmenliğe başladım. 12.04.2023te kadroya geçtim. 2023 Kasım Aralık gibi hizmet birleştirme için dilekçe verdim nihayet 18.01.2024te 5/2si oldum. Kadro aldığım nisan 2023ten bu zamana kadar geri dönük olarak derece kademe farkı alabilir miyim? Böyle bir işlem yaptıran oldu mu?


a1981
Müsteşar
19 Şubat 2024 11:11

Benzer bir durum yaşadım.

Kadroya geçtiğim günden itibaren hak ettiğimi düşünüyordum, ancak maalesef kademenin iade edildiği günden itibaren olan farkı ödediler.

Yani yaptığım başvuruya olumlu yanıt verildiği günü baz aldılar.

Normalde arada çok fark olmaz, ancak tartışmalı bir durum vardı, bakanlığa sordular, yanıtı beklediler vs neredeyse 2 ay sürdü süreç.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Yönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?MEB GYS TercihÖğretmenler OdasiEğitimdeki En Büyük Sıkıntı Nedir?Yaz tatili kısalır mı?İntihar teşebbüsü memuriyet2024 temmuz zammı ne kadar olurZil Sesi ve Anons Sisteminden Kaynaklı Ses KirliliğiSeçim göreviRehberliğe de destekleme kursu istiyoruz.

Sözlük

Nasıl bir evim olsun isterdim 1 Abartma 1 Bugün olanlar 5 fatih altaylı 3 Descartes 1 ankara'yı parsel parsel satmak 1 söylem 1 neden ben 3 kubuz 1 ölüme yakın deneyimler 1

Son Haberler

Gelecek Partisi'nde Mansur Yavaş İstifasıKonya'da kaçakçılık operasyonunda 11 gözaltıYKS soruları için ÖSYM ile MEB'den ortak çalışmaAltının gramı 2 bin 7 liradan işlem görüyorAnayasa Mahkemesi Başkanlığı için seçim süreci yarın başlıyor

Editörün Seçimi

2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMEB GYS TercihMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki En Büyük Sıkıntı Nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!Eşimin takılarıyla ev aldık şimdi boşanıyoruz takılarını tekrar isteyebilir mi?Karakol, Ekipler ve Çevik Kuvvete taltif yatacak mı?