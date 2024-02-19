Batıdan Batıya tercih

Şuan Kırşehirdeyim 2. şarkımı yaptım çocuklar büyüdüğü için artık ilgi alanları olan spor dalları için önereceğiniz şehir var mı acaba Kayseriliyim ama vermiyorlar malum torpil falan aklımda Mersin var ama yaşadığınız veya önereceğiniz şehir var mı acaba şimdiden tşk ederim

Şuan Kırşehirdeyim 2. şarkımı yaptım çocuklar büyüdüğü için artık ilgi alanları olan spor dalları için önereceğiniz şehir var mı acaba Kayseriliyim ama vermiyorlar malum torpil falan aklımda Mersin var ama yaşadığınız veya önereceğiniz şehir var mı acaba şimdiden tşk ederim