Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Şubat 2024 10:45
Batıdan Batıya tercih
Şuan Kırşehirdeyim 2. şarkımı yaptım çocuklar büyüdüğü için artık ilgi alanları olan spor dalları için önereceğiniz şehir var mı acaba Kayseriliyim ama vermiyorlar malum torpil falan aklımda Mersin var ama yaşadığınız veya önereceğiniz şehir var mı acaba şimdiden tşk ederim

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