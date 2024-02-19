Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Şubat 2024 10:52
Silahsız polis x-ray görevi yapabilir mi?

Polis memuruyum Silahım alındı 6 ay düzenli olarak kontrole gideceğim. Karakol amiri x-ray de şu an herhangi bir vatandaş araması olmamasına rağmen çelik yeleğini giy 2+1 şekilde x-ray de tek bir şekilde vatandaşı arayacaksın dedi. Bende kendisine silahım olmadığını Allah korusun herhangi bir sıkıntıda nasıl müdahale edeceğim dedim. Kendiside bana Ben öyle uygun gördüm yapacaksın dedi. Böyle bişey yapabilir mi silahsız bir şekilde beni x-ray arama görevlisi yapabilir mi nasıl bir yol izlemem gerekiyor.


reddblackk
Aday Memur
19 Şubat 2024 11:10
çelik yeleği giydirdigine göre riskin olduğunu biliyor e risk varsa karşılık verecek silah lazım.sizin bu amir biraz gerizekalı mi

avataraslan
Aday Memur
19 Şubat 2024 11:21

Benimle uğraşmak için beni mutsuz etmek için düşünmüş en sonunda orada çalışmayı uygun görmüş &#128514;

Toplam 2 mesaj

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