KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


19 Şubat 2024 10:58
Tarım ve orman bakanlığı sonuçları

Bunlar nasıl puanlar Arkadaş hala 92 ile büro personelliğine atananlar var.


Kpsbirincisi
Genel Müdür
19 Şubat 2024 11:04

Burdur büro personeli 94 küsur puan şaka gibi. Bu adamın buraya gideceğine inanmıyorum. Puanim yüksek diye dalgasına tercih yapmış bence baska açıklaması yok.


Yeniuyeeyim
Aday Memur
19 Şubat 2024 11:31

Afyon ve Ankara neden 81 puan onu çözemedim


nasilolacakbuisler
Genel Müdür
19 Şubat 2024 11:33
Orda yaşıyodur belki
Kpsbirincisi, 33 dk. önce

Burdur büro personeli 94 küsur puan şaka gibi. Bu adamın buraya gideceğine inanmıyorum. Puanim yüksek diye dalgasına tercih yapmış bence baska açıklaması yok.

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