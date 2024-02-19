Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


19 Şubat 2024 11:01
Ücretsiz izin boyunca GSS primi ödenmesi

Merhabalar, bir belediyede çalışıyorum. İş yerimden 1 yıl süreyle ücretsiz izin aldım. İş yerimin ücretsiz izin boyunca GSS primini yatırıp yatırmadığını nasıl anlarım. Çalıştığım belediye GSS'yi yatırmak zorunda mı?

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