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Editörler : oto-danisman-expert


19 Şubat 2024 11:02
FUZULEV
750000 TL Lik hisseye toplam 101.500 yatırdım, taksiti 7500, 9600 olarak arta arta gitmektedir. 100 bine devredeceğim

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