Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Şubat 2024 11:02
İş kanunu değişiyor

Haftalık çalışma saatleri 40 saat olacakmış bu çalışma kolluk kuvvetlerini de kapsarmı?


watson666
Memur
19 Şubat 2024 11:10

Önce ki kapsıyor mu da bu kapsasın, polis yine haftada 70 saat çalışır. Polis zaten düz memur gibi haftada 40 saat çalışmamalı fakat 70 saat bedava da çalışmamalı ek çalıştığı saatin ücretini almalı ama bu hiçbir zaman olmayacak.

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