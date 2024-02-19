Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


19 Şubat 2024 11:04
İngilizce öğretmeni alan değişikliği

Bir ingilizce öğretmeni beden eğitimi branşına geçiş yapabilir mi? Yapabilirse şartları nedir bilen hocalarım var mı

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