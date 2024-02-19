Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


19 Şubat 2024 12:43
Hemşire alımı

Arkadaşlar şuan üniveristesi hastanesinde çalışan kac lise mezunu hemşire vardır? Onlarda atama için başvuru yapabilirler mi? Branş sıralamalarınizi nasıl hesaplanıyorsunuz? Atama olduğu halde benim sıralamamda değişiklik olmadı çünkü . Önümden kaç kişi gitti , sıralamam kaça denk gelir ? Yardımcı olabilecek var mı &#128591;

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