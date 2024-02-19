Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


19 Şubat 2024 12:45
3 yıl dolmadan 399 dan 4b ye geçiş

399 da 3 yılını tamamlamadan büro personelinden 4b büro personeli unvanına geçebilen var mı?

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