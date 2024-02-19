Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


19 Şubat 2024 12:45
Öğretim Görevlisi başka bir memurluk kadrosuna geçebilir mi?

https://webdosya.csb.gov.tr/db/yerelyonetimler/icerikler/arastirma-gorevl-s--olarak-gorev-yapmakta-olanlarin-beled-yelerde-unvan-deg-s-kl-g-ne-tab--kadrolara-atanip-atanamayacagi-hakkinda-20220901155518.pdf

https://www.kamudanhaber.net/akademik-personelin-memuriyete-gecmesinde-hizmet-suresi-sarti-aranir-mi

https://mevzuattakip.com.tr/haber/akademik-personel-memur-kadrosuna-nasil-gecis-yapar

https://idari.adu.edu.tr/db/personel/webfolders/7.pdf

Arkadaşlar selamlar. Bu soru forumda hiç açılmamış, bulamadım. Memurken akademiye geçip tekrar memurluğa geri dönmek isteyenlerin soruları mevcut. Ama bu soru direk akademik personel olarak 2547 ile memur hayatına başlayıp memurluğa, başka bir kadroya geçişin mümkün olup olmadığının sorusudur. Google'de yukarıdaki linkler gibi birçok link mevcut. Görevinden kendi isteğiyle çekilen öğretim görevlisi/araştırma görevlilerinin memurluğa geçişiyle ilgili görüşler ve haberler var. Bu süreç nasıl işliyor bilgisi olan var mıdır? Açıktan atama usulüne göre atanabilmek için önce geçmek istediğimiz kurumu mu bulmamız gerekiyor? Süreç nasıl işliyor yardımcı olabilecek var mıdır?

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