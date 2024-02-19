Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


19 Şubat 2024 12:58
Adalet bakanlığında çalışırken tarım bakanlığına atandım.
Merhabalar, adalet bakanlığınsa koruma ve güvenlik memuru iken, tarım bakanlığına büro memuru olarak ÖSYM ile atandım. Şuan ki süreçte benim istifa etmem mi gerek yoksa muvafakat VS mi olması gerek? Acaba benim durumda olan var mı yada yakınından yöresinden bilen var mı?

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