KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


19 Şubat 2024 13:04
Öğretmen Subaylık Mülakat

Arkadaşlar, FYT üzerinden neredeyse 2 ay geçti ama hala mülakat tarihini ilan etmediler. Bu konuda bilgisi olan var mı?

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