KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


19 Şubat 2024 13:04
Aday memurken sözleşmeliye gecis

Merhaba bir kurumda aday memurum. Merkezi atamadan yerleşmiştim. Aynı puanla bakanlık sozlesmeli alımına başvuru yaptım ve kazandım. Daha önce aynı süreci yaşamış biri yazabilir mi acaba. (Lütfen sadece bilgi sahibi veya tecrübeli olanlar yazsın.)


altay351914
Aday Memur
19 Şubat 2024 13:21

tarım bakanlığı mı?


Hulyaaa1634
Aday Memur
19 Şubat 2024 13:24

Evet

altay351914, 13 dk. önce

tarım bakanlığı mı?

Toplam 2 mesaj

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