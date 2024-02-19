Programcılarla ilgili

Hazine ve Maliye Bakanlığına"Programcı unvanıyla görev yapan bir devlet memuruyum.2024 yılı toplu sözleşmesinde ;675 sayılı KHK'nın (I) nolu cetvelinin 2. maddesinin (c) sırasında Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan personellerin tazminatlarının 5 puan ve üzerinde arttırılması kararı mevcuttur. Bahse konu 2. maddede unvanlar arasında "Programcı" unvanı geçmediği için tazminat artışından yararlanamıyorum.Teknik Hizmetler Sınıfından olmama rağmen KHK metni güncellenmediği için zam hakkından mahrum kalmakla birlikte ilgili KHK'daki (I) nolu cetvelin 1. maddesinde yer alan diğer onlarca teknik unvan da (Raportör, mütercim, tercüman, çözümleyici, programcı, araştırmacı, muhasebeci vs...) aynı mağduriyeti yaşamaktadır.Mağduriyetimizin giderilmesi ile ilgili çalışmaların yapılması hususunda;Bilgi ve gereğini saygılarımla arz ederim.

CEVAP

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine yapmış olduğunuz bilgi edinme başvurunuz incelenmiş olup başvurunuzda belirtilen hususlar konuya ilişkin olarak Bakanlığımızın da dahil olacağı mevzuat çalışmalarında değerlendirilmek üzere notlarımız arasına alınmıştır.

Bilgilerinize sunulur.