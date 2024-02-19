Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Şubat 2024 13:43
4/b Sözleşmeli personel rapor kesitisi
Sosyal güvenlik kurumunda 4/b sözleşmeli personel olarak çalışıyorum şimdi kaç gün rapor alırsam maaş kesintisi olacak veya kesinti var mı acaba

boyka12
Aday Memur
19 Şubat 2024 13:55
2 gün alırsan kesinti olmaz.3 ve üzeri alırsan kesinti olur ama çalıştığın kurumun SGK ile anlaşması varsa mutemedin maaşından kesinti yapmaz sana SGK tarafından ödenecek olan rapor ücreti kuruma ödenir maaşını tam alırsın.

hsnd
Başbakan Müsteşarı
19 Şubat 2024 15:09

Ne kadar alırsanız alın kesinti olur. 2 gün üstü için size işgöremezlik ödeneği ödenir. 2 güne kadar ödenmez. Burada ayrım budur. Örneğin 7 gün rapor alırsanız 7 günlük bir maaş kesintisi olur ama 5 günlük işgöremezlik ödeneği ödenir tarafınıza. 2 gün için herhangi bir ödeme yapılmaz. Bazı kurumlarda sgk ile anlaşma gereği kesinti yapılmıyor bunun yerine ödeme de çıkmıyor. Maaş biriminize sorabilirsiniz konunun detayını.

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