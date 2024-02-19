4/b Sözleşmeli personel rapor kesitisi

2 gün alırsan kesinti olmaz.3 ve üzeri alırsan kesinti olur ama çalıştığın kurumun SGK ile anlaşması varsa mutemedin maaşından kesinti yapmaz sana SGK tarafından ödenecek olan rapor ücreti kuruma ödenir maaşını tam alırsın.

2 gün alırsan kesinti olmaz.3 ve üzeri alırsan kesinti olur ama çalıştığın kurumun SGK ile anlaşması varsa mutemedin maaşından kesinti yapmaz sana SGK tarafından ödenecek olan rapor ücreti kuruma ödenir maaşını tam alırsın.