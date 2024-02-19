Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


19 Şubat 2024 13:50
ALLAH ın dediği Olur. Ne vakit Hakikaten İnsan Odaklı Sistemler Kurulacak

Hala yapay zeka adı altında iblis ile işbirliği halinde olan Dünya Devletleri İnsan ın en değerli vaktini çalıyorsunuz. Üç Kuruşa mahkum edip köleleştirmek arzunuz ayaklarınıza dolansın başınıza geçsin her yerde her türlü oyununuz açık olsun şifşa olsun rezil rüsva olun Amin amin amin Bir Cumamızı tatil ilan edemeyenler Bana İslam savunuculuğu yapmasın.


parismoskovalondra
Aday Memur
19 Şubat 2024 15:12
Alllahın dediği olacaksa Allah odaklı sistemler kurulacak. 2 kadının şahitliği 1 erkeğin şahitliğine denk olucak. öyle erkeklerle iç içe çalışmayacaklar. Evlerinde kocasının diğer eşleriyle beraber iyi geçinip çocuk büyütecekler. Kocaya ağızlarını açmayacaklar. Yok öyle hem ayranım dökülmesin hem özgür olayım.

parismoskovalondra
Aday Memur
19 Şubat 2024 15:14
Hayal aleminde amin amin diyorlar storylerde. Amin dedikleri Yüce islam dininden bir haberler!!
Toplam 2 mesaj

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