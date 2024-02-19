Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


19 Şubat 2024 14:20
Akledelim inşaALLAH

İblisin kurduğu mevcut dünya devşletleri sisteminde İnsan köleliği üzerine kurgulanmış tüm sistemler. Önce bunu idrak edelim hiç bir ideolojinin kölesi olmadan ALLAH a Kul gayesi ile yaşamak işte asıl görevimiz eğer İNSAN isek elbet. değilse sorun yok efendisiz yaşayamaz... İnsan olana sözümüz. Olamayana Eyvallah. İnsan bir ev için ömrü bpy-unca çalışmamalı emeklilik ve mevcut çalışma sistemlerinin hepsi çöp. Bir Cumayı tatil edemeyenler Bana İslam savunuculuğu yapmasın Filistin ortada... Ülkemiz Ortada... İdeolojiler toplumları bölüp yönetmek için ortya atılmış fikirler ne derece doğru... Ezoterizm ve Dünya Dinler Tarihi bizden gizlenen gerçekler.. 18.000 Alem var Biz sadece Düğnya var ZAN ediyoruz derin uykudayız. Antatikaya İran sahip çıktı bu söylemler boş değil İnsan önce kendine uyanmalı bu Alemde yoksa kendisine çizilen rolden çıkamaz hakikati bulamaz. Kimler kimlerin kontrolünde Gerçekte yöneten Dünyayı İblis ve kurduğu sistemler işte Senin en büyük gücün duan her bir duan yeter bir starlink ALLAH ın izni ile düşer Elhamdülillah. İblise hizmette yarışır devletler farkında veya değil artık farkında ol yoksa ALLAH ın gazabı yakın. ALLAH Hu Ekber...

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