Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Şubat 2024 14:49
Doğum yerine atanma

Merhaba arkadaşlar. 2016/8516 karar sayılı resmi gazete ile Atama ve yer değiştirme yönetmeliğinin 15. maddesi iptal edilmiş olduğuna göre doğup büyüdüğmüz veya nüfusuna kayıtlı olduğumuz il ilçeye büyükşehir olmasada tayin isteyebiliyormuyuz? Lütfen konu hakkında bilgi sahibi olan cevaplarsa sevinirim.

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