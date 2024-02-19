Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


19 Şubat 2024 14:53
Bakanlık değişiminde güvenlik soruşturması

Arşiv araştırması ile alınan bir pozisyonda calışan memur, ünvan değişikliğini kullanarak güvenlik soruşturması yapılan başka bakanlıga atanır ve sonuç olumsuz gelirse durum ne olur? Halihazırda çalıştığı iştende mi atılır yoksa sadece yeni bakanlığa mı geçemez? Veya böyle bir şey yaşanabilir mi?

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