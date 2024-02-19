Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Şubat 2024 15:30
Daha önce İstanbul'da görev yaptım tekrar İstanbul'a atarlar mı?

8 yıllık İstanbul görev süresini dolduranlar yeniden İstanbula verirler mi


Gökhan koçtürk
Aday Memur
19 Şubat 2024 16:23

Veremezler, aksi olursa mahkemeye verirsin ilk davada kazanırsın


baris37215
Aday Memur
19 Şubat 2024 16:31
bende 10 sene görev yaptım şimdi şarktan dönecem eşimde polis bizde düşünceliyiz verirlermi diye

hkncrk
Memur
19 Şubat 2024 16:36
Verirler.benim akrabam İstanbul da görev yaptı sonra Diyarbakır'a şarka gitti ve geçen senede İstanbul'a geri döndü.Üstelik torpil falanda yoktu.
baris37215, 45 dk. önce
bende 10 sene görev yaptım şimdi şarktan dönecem eşimde polis bizde düşünceliyiz verirlermi diye

baris37215
Aday Memur
19 Şubat 2024 16:38
ne kadar süre görev yaptı istanbulda
hkncrk, 40 dk. önce
Verirler.benim akrabam İstanbul da görev yaptı sonra Diyarbakır'a şarka gitti ve geçen senede İstanbul'a geri döndü.Üstelik torpil falanda yoktu.
Toplam 4 mesaj

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