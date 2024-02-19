KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


19 Şubat 2024 15:53
Alım tarihi

Adalet bakanlığı alımı ne zaman yapacak bilgisi dahilinde olan var mı?


Leblebi123
Aday Memur
19 Şubat 2024 17:05

alım yapcak mı ki?


bbsaa
Aday Memur
19 Şubat 2024 17:06
büyük bir ihtimalle olacak
Leblebi123, 12 dk. önce

alım yapcak mı ki?

Toplam 2 mesaj

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