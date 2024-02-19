Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Şubat 2024 16:02
Balıkesir, Bilecik, Bursa ve Manisa

Hangisi hakkında bilginiz varsa asayiş yogunlugu ve saglik olarak bilgi verebilirmisiniz yorumlarınızı esirgemeyin lutfen


bahtsızpolisadayı
Aday Memur
19 Şubat 2024 16:47
Balıkesir yaz abi düşünme
Toplam 1 mesaj

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