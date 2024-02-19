Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


19 Şubat 2024 16:17
Bugün Emekli Maaşımı hesaplattım

5510 sayılı kanuna tabiyim. 15 yıllık öğretmenim. e devletten emekli maaşı hesaplamasını yaptım ve 9800 tl emekli maaşım çıktı. 10 bin alt limit olduğu için 200 de devlet desteği ile 10 bine tamamlanıyor. yazıklar olsun 5510 sayılı kanunu çıkaranlara... lanet olsun.

e devletinize girin 4a emekli maaşı hesaplama yazsın inanmayan varsa


parismoskovalondra
Aday Memur
19 Şubat 2024 16:26
emekli öğretmen 10 bin lira mı maaş alıyor, nasıl ya?

christophers
Aday Memur
19 Şubat 2024 16:55

Çok bile size! Kaç seçim oy kullandın, kaçını AKP ye verdin bi düşün bakalım

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